Стало відомо, чому арбітри додають багато ігрового часу на ЧС-2022

Вболівальники були здивовані через дивні дії арбітрів

На чемпіонаті світу з футболу багато хто помітив, що арбітри додають чимало ігрового часу до таймів. У матчі Англія — Іран (6:2) рефері зовсім занесло, і футболісти відіграли 25 хвилин компенсованого часу.

Дещо прояснив ситуацію голова суддівського комітету ФІФА П’єрлуїджі Колліна, передає ESPN. Він зазначив, що у ФІФА просто хочуть бачити більше чистого ігрового часу.

"Вже на ЧС-2018 у росії ми стали більш уважно підраховувати, скільки хвилин має бути компенсовано. Ми сказали, щоб люди не дивувалися, коли резервний суддя піднімає табло з шісткою, сімкою, навіть вісімкою.

Якщо хочеться бачити більше чистого ігрового часу, потрібно бути готовими до такого. Уявіть матч із трьома голами. Зазвичай святкування забирає хвилину-півтори, і ось у вас уже втрачено п’ять чи шість хвилин.

Ми хочемо ретельніше все підраховувати. У цьому плані ми досягли успіху в росії й розраховуємо на нього в Катарі", — заявив Колліна.

Таким чином, хоча ці наддовгі матчі на початку групового етапу, можливо, застали вболівальників зненацька, нам, схоже, доведеться почати звикати до них.

Нагадаємо, на ЧС-2022 з футболу відбулася перша сенсація — збірна Аргентини примудрилася програти Саудівській Аравії (1:2).

Раніше повідомлялося, що в Катарі помітили фейкових фанатів.