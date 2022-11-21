У Катарі засікли фейкових фанатів. Їм платять гроші за похід на футбол

Фейкові фанати в Катарі вже стали мемом у мережі

На чемпіонаті світу з футболу в Катарі можна зустріти пакистанських уболівальників, які зображують шанувальників інших країн, створюючи атмосферу свята футболу.

Відповідні відео доступні у мережі. Крім того, за даними sporx, організатори ЧС-2022 найняли пакистанських "вболівальників" і навіть платять їм по 10 доларів за день.

"Фанатам" футболу також надається вся необхідна атрибутика (прапори, футболки тих країн, за які вони "вболівають"), а також безкоштовне житло та триразове харчування. Крім того, через проблеми з відвідуваністю дані "фани" за необхідності будуть знаходитися і на трибунах для створення красивої картинки по ТБ.

Крім того, в соцмережах вже з’явилися численні відео про групи вболівальників, які зображують фанатів із різних країн. При цьому офіційно організатори ЧС це заперечують.

Раніше повідомлялося, що Катар викликав гнів у фанів, заборонивши пиво на стадіонах мундіалю. Відомий американський письменник Стівен Кінг висміяв цю ситуацію. Крім того, влада Катару попередила, що в країні сексом можуть займатися лише чоловік із дружиною.

ЧС-2022 з футболу у Катарі завершиться 18 грудня. У нас на сайті доступні всі результати матчів, а також турнірне становище команд на груповій стадії.