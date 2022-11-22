Перші нулі на ЧС-2022: Данія та Туніс не забили лише дивом

Вперше на ЧС-2022 команди не забивали голів

У вівторок, 22 листопада, збірна Данії провела свій перший поєдинок на чемпіонаті світу з футболу у Катарі проти команди Тунісу

Зустріч пройшла у Досі на стадіоні "Едьюкейшн сіті" і завершилася нічиєю з рахунком 0:0. Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Поєдинок пройшов у рівній боротьбі та закономірно завершився внічию. Примітно, що обидві збірні мали вбивчі моменти, щоб відкрити рахунок. Промахом століття відзначився Андреас Корнеліус, який у другому таймі примудрився з метра влучити у штангу, повторивши "подвиг" форварда "Шахтаря" Данила Сікана у Лізі чемпіонів.

Крім того, суддя двічі не поставив пенальті у матчі, попри явну гру рукою у своєму штрафному майданчику у виконанні данця та представника Тунісу.

Данія – Туніс – 0:0

Попередження: Р. Крістенсен 25, Єнсен 78 – Хеніссі 86

Данія: Шмайхель, Андерсен, К'єр (Єнсен 65), А.Крістенсен, Р.Крістенсен, Ділейні (Дамсгор 45+1), Меле, Хойб'єрг, Сков-Ольсен (Ліндстрьом 65), Еріксен, Долберг (Корнеліус 65)

Туніс: Дахмен, Тальбі, Меріах, Бронн, Драгер (Кешріда 88), Абді, Лаїдуні (Сассі 88), Шкірі, Бен Сліман (Сліті 67), Джебалі (Хеніссі 80), Мсакні (Межбрі 80)

Статистика матчу Данія – Туніс

Турнірне становище команд на ЧС-2022

Відеоогляд матчу:

Чемпіонат світу з футболу у Катарі завершиться 18 грудня. У нас на сайті доступні турнірні таблиці, а також розклад та результати всіх матчів мундіалю. Раніше букмекери оцінили шанси Данії та Тунісу на перемогу у турнірі. До речі, компанія EA Sports вважає, що Туніс не вийде з групи, а ось данці у першому раунді плей-офф програють.