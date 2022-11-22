"Манчестер Юнайтед" позбувся Роналду під час ЧС-2022

Португальський футболіст домовився з МЮ

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду, який тільки готується зіграти на чемпіонаті світу з футболу в Катарі, залишає англійський "Манчестер Юнайтед".

Про це у вівторок, 22 листопада, повідомила пресслужба "Червоних Дияволів" у Twitter. У клубі зазначили, що вирішили розірвати контракт за взаємною згодою сторін.

"Клуб дякує Роналду за його величезний внесок і бажає йому та його родині всього найкращого в майбутньому. Усі в "Манчестер Юнайтед" зосереджені на продовженні прогресу команди під керівництвом Еріка тен Хага та спільної роботи для досягнення успіху на полі", — йдеться у повідомленні пресслужби англійського клубу.

Роналду забив 145 голів у 346 іграх за "Манчестер Юнайтед", щоправда, цього сезону португалець практично не грав за команду.

Нагадаємо, перед ЧС-2022 Роналду дав резонансне інтерв’ю, заявивши, що МЮ зрадив його. Крім того, Кріштіану розповів, що не поважає головного тренера команди Еріка тен Хага. Перед стартом ЧС-2022 з’явилася інформація, що CR7 може завершити кар’єру.