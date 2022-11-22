На це боляче дивитися: фанати Саудівської Аравії познущалися з Мессі (відео)

Вболівальники повторили фірмовий жест Кріштіану Роналду

Ця сенсація може бути найгучнішою на мундіалі. Збірна Саудівської Аравії обіграла Аргентину. А команді Мессі всі фахівці пророкують перемогу на ЧС-2022.

Після матчу вболівальники саудівської команди потролили Мессі. Фанати кілька разів повторили фірмове святкування головного футбольного конкурента аргентинця – Кріштіану Роналду.

А ось як святкує голи Роналду:

До речі, перед чемпіонатом світу Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду взяли участь у фотосесії. Знімок, на якому футболісти грають у шахи, став найпопулярнішим за всю історію Instagram.

А сьогодні стало відомо, що "Манчестер Юнайтед" позбавився португальця. Нагадаємо, перед ЧС-2022 Роналду дав резонансне інтерв’ю, заявивши, що "МЮ" зрадив його. Крім того, Кріштіану розповів, що не поважає головного тренера команди Еріка тен Хага.

Слід зазначити, що після прильоту до Катару Ліонель Мессі перші дні не тренувався разом із командою. А до мундіалю на одному з тренувань стюарди не дали дівчині обійняти лідера збірної Аргентини.