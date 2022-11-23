После победы над Месси шейхи дают Роналду космические деньги

"Аль-Наср" готов предложить португальцу контракт на два года

Криштиану Роналду остался без клуба по ходу чемпионата мира по футболу. Португальца выгнали из "Манчестер Юнайтед". Теперь он самый дорогой безработый в мире.

Но, как пишет Marca, подписать контракт с форвардом готов клуб "Аль-Наср" из Саудовской Аравии. За два года в команде 37-летнему португальцу обещают фантастические 242 млн евро.

Напомним, что в Саудовской Аравии сейчас футбольный бум. Национальная сборная обыграла на ЧМ-2022 Аргентину во главе с Лионелем Месси.

Напомним, перед ЧМ-2022 Роналду дал резонансное интервью, заявив, что "МЮ" предал его. Кроме того, Криштиану рассказал, что не уважает главного тренера команды Эрика тен Хага.

Ранее мы писали, что Криштиану Роналду стал первым человеком на планете, на которого в Instagram подписалось 500 млн человек.

Интересно, что рекламный снимок, на котором Криштиану Роналду и Лионель Месси играют в шахматы стал самым популярным за всю историю Instagram. Многих заинтересовала шахматная позиция на доске: кто побеждает? Секрет раскрыл чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен. И добавил скрин своей партии с не менее крутым шахматистом Хикару Накамурой.

Именно композиция партии Карлсен — Накамура была перед Роналду и Месси. Чем все завершилось? В сложной позиции Накамура нашел спасение через вечный шах. Ничья.