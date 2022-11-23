Після перемоги над Мессі шейхи дають Роналду космічні гроші

"Аль-Наср" готовий запропонувати португальцеві контракт на два роки

Кріштіану Роналду залишився без клубу в ході чемпіонату світу з футболу. Португальця вигнали із "Манчестер Юнайтед". Тепер він найдорожчий безробітний у світі.

Але, як пише Marca, підписати контракт з форвардом готовий клуб "Аль-Наср" із Саудівської Аравії. За два роки у команді 37-річному португальцю обіцяють фантастичні 242 млн євро.

Нагадаємо, що у Саудівській Аравії зараз футбольний бум. Національна збірна обіграла на ЧС-2022 Аргентину на чолі з Ліонелем Мессі.

Перед ЧС-2022 Роналду дав резонансне інтерв’ю, заявивши, що "МЮ" зрадив його. Крім того, Кріштіану розповів, що не поважає головного тренера команди Еріка тен Хага.

Раніше ми писали, що Кріштіану Роналду став першою людиною на планеті, на яку в Instagram підписалося 500 млн людей.

Цікаво, що рекламний знімок, на якому Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі грають у шахи став найпопулярнішим за всю історію Instagram. Багатьох зацікавила шахова позиція на дошці: хто перемагає? Секрет розкрив чемпіон світу з шахів Магнус Карлсен. І додав скрін своєї партії з не менш крутим шахістом Хікару Накамурою.

Саме композиція партії Карлсен — Накамура була перед Роналду та Мессі. Чим усе завершилось? У складній позиції Накамура знайшов порятунок через вічний шах. Нічия.