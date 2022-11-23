Кріштіану Роналду — найдорожчий безробітний у світі

Трансферна вартість футболіста — 20 млн євро

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду є єдиним гравцем без клубу серед усіх футболістів, які виступають на чемпіонаті світу.

Роналду поїхав на турнір у Катар як гравець "Манчестер Юнайтед", проте раніше стало відомо про те, що клуб розірвав контракт із 37-річним форвардом, внаслідок чого він став вільним агентом. Трансферна вартість нападаючого, на думку інтернет-порталу Transfermarkt, становить 20 млн. євро. Португалець є найдорожчим футболістом без клубу у світі.

Нагадаємо, перед ЧС-2022 Роналду дав резонансне інтерв’ю, заявивши, що "МЮ" зрадив його. Крім того, Кріштіану розповів, що не поважає головного тренера команди Еріка тен Хага.

Раніше ми писали, що Кріштіану Роналду став першою людиною на планеті, на яку в Instagram підписалося 500 млн людей.

Цікаво, що рекламний знімок, на якому Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі грають у шахи став найпопулярнішим за всю історію Instagram.