Криштиану Роналду — самый дорогой безработный в мире

Трансферная стоимость футболиста — 20 млн евро

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду является единственным игроком без клуба среди всех футболистов, выступающих на чемпионате мира.

Роналду поехал на турнир в Катар в качестве игрока "Манчестер Юнайтед", однако ранее стало известно о том, что клуб расторг контракт с 37-летним форвардом, вследствие чего он стал свободным агентом. Трансферная стоимость нападающего, по мнению интернет-портала Transfermarkt, составляет 20 млн евро. Португалец является самым дорогим футболистом без клуба в мире.

Напомним, перед ЧМ-2022 Роналду дал резонансное интервью, заявив, что "МЮ" предал его. Кроме того, Криштиану рассказал, что не уважает главного тренера команды Эрика тен Хага.

Ранее мы писали, что Криштиану Роналду стал первым человеком на планете, на которого в Instagram подписалось 500 млн человек.

Интересно, что рекламный снимок, на котором Криштиану Роналду и Лионель Месси играют в шахматы стал самым популярным за всю историю Instagram.