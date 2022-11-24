Роналду встановив вічний рекорд у вогняному матчі ЧС-2022 Португалія — Гана (відео)

CR7 встановив унікальний рекорд

У четвер, 24 листопада, на чемпіонаті світу з футболу стартував Кріштіану Роналду та його Португалія. Протистояла "європейським бразильцям" міцна збірна Гани.

Зустріч, яка проходила у столиці Катару Досі на стадіоні 974, завершилася з рахунком 3:2 на користь португальців. Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації футболу.

Перший тайм пройшов без голів, натомість друга половина зустрічі подарувала вболівальникам одразу 5 голів. Спочатку Роналду заробив та реалізував пенальті. Таким чином, португалець став першим футболістом в історії, який відзначився на 5 чемпіонатах світу.

Наприкінці зустрічі команди видали гру без центру поля, обмінявшись кількома голами. За Португалію забивали Жоау Феліш та Рафаел Леан, а за Гану – Андре Аю та Осман Букарі. На останній хвилині компенсованого часу Іньякі Вільямс міг зрівняти рахунок, але підковзнувся під час удару по порожніх воротах. У результаті — перемога Португалії й перше місце Роналду и Ко в групі H.

Португалія – Гана — 3:2

Голи: Роналду, 65 (пен.), Феліш, 78, Леау, 80 – А. Аю, 73, Букарі, 89

Попередження: Данілу, 90+1, Фернандеш, 90+5 – Кудус, 45+1, А. Аю, 49, Сейду, 57, Вільямс, 90+1

Португалія: Кошта – Геррейру, Перейра, Діаш, Канселу – Фернандеш, Невеш (Леау, 77), Б. Сілва – Феліш, Роналду, Отавіо (Карвалью, 56).

Гана: Аті-Зігі – Баба, Салісу (Семеньйо, 90+2), Амарті, Джику, Сейду (Лемпті, 66) – А. Аю (Д. Аю, 77), Самед (К'єрех, 90+2), Партей, Кудус (Букарі, 76) – Вільямс.

Статистика матчу Португалія – Гана

Группа H

Відеоогляд зустрічі:

Нагадаємо, у групі H з португальцями та представниками Гани виступають команди Уругваю та Південної Кореї, які напередодні зіграли внічию (0:0). Примітно, що в цьому поєдинку обидві збірні жодного разу не влучили у рамку воріт.

З іншими результатами ЧС-2022 можна ознайомитись у нас на сайті. Крім того, на "Телеграфі" доступні турнірні таблиці групового раунду на мундіалі.