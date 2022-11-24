Корею врятували штанги: це було найцікавіше у матчі з Уругваєм

Поєдинок чемпіонату світу завершився з рахунком — 0:0

Збірні Уругваю та Південної Кореї провели перший матч на чемпіонаті світу з футболу. У поєдинку було багато боротьби, але мало гольових моментів. Ми провели онлайн-трансляцію зустрічі Уругвай — Корея.

У першому таймі команди лише раз змусили вболівальників схопитися за голову. Спочатку на 34-й хвилині Ий Джо метрів з восьми без опіки запустив м’яч вище воріт. А потім на 43-й хвилині Дієго Годін після навісу з кутового головою пробив у штангу.

Після перерви на полі гостроти не додалося. І знову глядачі побачили лише один небезпечний момент. На 89-й хвилині Федеріко Вальверде влучив у штангу. Нудна нічия – 0:0.

Наступний матч на чемпіонаті світу команди проведуть 28 листопада. Корея зіграє з Ганою, а Уругвай – з Португалією.

Нагадаємо, що ми ведемо онлайн-трансляцію іншого матчу цієї групи: Португалія — Гана. До речі, лідер португальської команди Кріштіану Роналду став першою людиною на планеті, на яку в Instagram підписалося 500 млн людей.

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