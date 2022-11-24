Уругвай — Корея: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022

Текстова трансляція поєдинку чемпіонату світу

У групі Н чемпіонату світу з футболу 25 листопада буде зіграно поєдинок між збірними Уругваю та Південної Кореї. Зустріч першого туру ЧС-2022 розпочнеться о 15:00 за київським часом. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Уругвай — Південна Корея.

Уругвай

У першій половині минулого століття збірна Уругваю вважалася однією з найсильніших у світі. Тому їй і надали право організувати перший чемпіонат світу з футболу. Його Уругвай виграв, а потім повторив свій успіх у 1950 році.

Південна Корея

Збірна Республіки Корея також свого найкращого досягнення в історії досягла на домашньому мундіалі. 2002 року корейці посіли четверте місце.

Історія зустрічей

Команди між собою зіграли п’ять матчів — чотири перемоги в Уругваю, одного разу виграла Корея.

2018. Південна Корея — Уругвай — 2:1

2014. Південна Корея — Уругвай — 0:1

2010. Уругвай — Південна Корея — 2:1

2007. Південна Корея — Уругвай — 0:2

1990. Південна Корея — Уругвай — 0:1

Хто фаворит

У букмекерських конторах фаворит збірна Уругваю з коефіцієнтом — 1,70. Котирування на нічию – 3,60, на перемогу Південної Кореї – 6,10.

Де дивитись

На території України поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції показуватимуть регіональні канали "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а також платформа Megogo.

Стадіон

Матч відбудеться на арені "Ед’юкейшн Сіті" (Аль-Райян). Місткість: 40 тисяч глядачів.

Стадіон знаходиться в освітньому центрі Катару – тут вам і кілька головних університетів та штаб-квартира Катарського фонду освіти та науки. "Ед’юкейшн Сіті" приймав клубний ЧС-2021, у якому перемогла "Баварія".

Стадіон прийме 8 матчів ЧС-2022: 6 на груповому етапі, одну гру 1/8 фіналу та одну гру 1/4 фіналу. Після мундіалю місткість трибун скоротять удвічі.

Раніше повідомлялося, що Катар викликав гнів у фанів, заборонивши пиво на стадіонах мундіалю. Відомий американський письменник Стівен Кінг висміяв цю ситуацію. Крім того, влада Катару попередила, що в країні сексом можуть займатися лише чоловік із дружиною.