Уругвай — Корея: онлайн-трансляция матча ЧМ-2022

Текстовая трансляция поединка чемпионата мира

В группе Н чемпионата мира по футболу 25 ноября будет сыгран поединок между сборными Уругвая и Южной Кореи. Встреча первого тура ЧМ-2022 начнется в 15:00 по киевскому времени. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Уругвай — Южная Корея.

Уругвай

В первой половине прошлого века сборная Уругвая считалась одной из сильнейших в мире. Поэтому ей и отдали право организовать первый чемпионат мира по футболу. Его Уругвай выиграл, а затем повторил свой успех в 1950 году.

Южная Корея

Сборная Республики Корея также своего лучшего достижения в истории добилась на домашнем мундиале. В 2002 году корейцы заняли четвертое место.

История встреч

Команды между собой сыграли пять матчей — четыре победы у Уругвая, один раз выиграла Корея.

2018. Южная Корея — Уругвай — 2:1

2014. Южная Корея — Уругвай — 0:1

2010. Уругвай — Южная Корея — 2:1

2007. Южная Корея — Уругвай — 0:2

1990. Южная Корея — Уругвай — 0:1

Кто фаворит

В букмекерских конторах фаворит сборная Уругвая с коэффициентом — 1,70. Котировки на ничью — 3,60, на победу Южной Кореи — 6,10.

Где смотреть

На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будут показывать региональные каналы "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а также платформа Megogo.

Стадион

Матч состоится на арене "Эдьюкейшн Сити" (Аль-Райян). Вместимость: 40 тысяч зрителей.

Стадион находится в образовательном центре Катара – тут вам и несколько главных университетов, и штаб-квартира Катарского фонда образовании и науки. "Эдьюкейшн Сити" принимал клубный ЧМ-2021, в котором победила "Бавария".

Стадион примет 8 матчей ЧМ-2022: 6 на групповом этапе, одну игру 1/8 финала и одну игру 1/4 финала. После мундиаля вместимость трибун сократят вдвое.

Ранее сообщалось, что Катар вызвал гнев у фанатов, запретив пиво на стадионах мундиаля. Известный американский писатель Стивен Кинг высмеял данную ситуацию. Кроме того, власти Катара предупредили, что в стране сексом могут заниматься только муж с женой.