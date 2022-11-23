Немцы закрыли себе рот на ЧМ-2022, а затем проиграли Японии

На чемпионате мира произошла очередная сенсация

В среду, 23 ноября, на чемпионате мира по футболу в Катаре один из фаворитов мундиаля, сборная Германии, проиграла команде Японии. Перед матчем немцы провели акцию против ФИФА.

Встреча состоялась в Ар-Райяне на Международном стадионе Халифа и завершилась минимальной победой Японии со счетом 2:1. Об этом сообщает официальный сайт Международной футбольной федерации.

Немцы блестяще провели первый тайм, забив усилиями Илкая Гюндогана, однако во втором тайме Бундестим поплыл. Япония дожала чемпионов мира-2014 года усилиями Рицу Доана и Такумы Асано.

Германия – Япония – 1:2

Голы: Гюндоган, 33 пенальти – Доан, 75, Асано, 84

Германия: Нойер, Рюдигер, Даум, Зюле, Шлоттербек, Киммих, Гнабри (Мукоко, 90), Мюллер (Хофманн, 67), Мусиала (Гетце, 79), Гюндоган (Горецка, 67), Хаверц (Фуллькруг, 79).

Япония: Гонда, Итакура, Нагатомо (Митома, 57), Сакаи, Йосида, Эндо, Кубо (Томиясу, 46), Ито, Камада, Танака (Доан, 71), Маеда (Асано, 57).

Перед игрой сборная Германии в полном составе провела акцию протеста, закрыв рты на командном фото. Дело в том, что ранее ФИФА под давлением Катара запретила сборным на ЧМ-2022 носить капитанские повязки с надписью One Love, символизирующие поддержку ЛГБТ.

"Мы хотели использовать нашу капитанскую повязку, чтобы отстоять ценности, которые мы разделяем в сборной Германии: разнообразие и взаимное уважение. Вместе с другими странами мы хотели, чтобы наш голос был услышан. Речь не шла о политическом заявлении – права человека не подлежат обсуждению. Это следует принимать как должное, но этого не происходит. Вот почему это сообщение так важно для нас. Это то же самое, что лишить нас права голоса. Мы стоим на своей позиции", — гласит сообщение Немецкого футбольного союза в Twitter.

Видеообзор матча Германия — Япония доступен у нас на сайте.

Напомним, в другом матче группы Е Испания разгромила команду Коста-Рики со счетом 7:0.