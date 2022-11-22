Франция добыла волевую победу над Австралией на ЧМ-2022

Австралийцы дали бой действующим чемпионам мира

Во вторник, 22 ноября сборная Франции провела свой первый поединок на чемпионате мира в Катаре, сыграв против Австралии.

Встреча первого тура группы D прошла в Аль-Вакре на стадионе "Аль-Джануб" и завершилась со счетом 4:1 в пользу французов. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Игра началась для чемпионов с холодного душа. На 9-й минуте австралийцам удалась классная атака, наконечником которой выступил Крэйг Гудвин. Французы после небольшой паузы принялись отыгрываться и уже в первом тайме вышли вперед. На 27-й минуте Адриен Рабьо лучше всех сыграл на втором этаже, замкнув передачу партнера из глубины поля, а еще через 5 минут Оливье Жиру поразил ворота австралийцев из убойной позиции.

Во втором тайме французы играли более убедительно, поразив ворота австралийцев еще дважды. Отличились Жиру и Килиан Мбаппе. К слову, Оливье благодаря дублю вместе с Тьерри Анри теперь является лучшим форвардом в истории сборной Франции (51 гол).

Франция – Австралия – 4:1

Голы: Рабьо (27), Жиру (32, 71), Мбаппе (68) – Гудвин (9)

Предупреждения: Дюк (55), Ирвин (80), Муй (95)

Франция: Льорис, Павар (Кунде, 89), Юпамекано, Конате, Л. Эрнандес (Т. Эрнандес, 13), Рабьо, Тчуамени (Фофана, 77), У. Дембеле (Коман, 77), Гризманн, Мбаппе, Жиру (Тюрам, 89).

Австралия: Райан, Аткинсон (Дегенек, 85), Суттар, Роулес, Бехич, Муй, Макгри (Мабиль, 73), Ирвин (Баккус, 85), Гудвин (Куол, 73), Леки, Дюк (Каммингс, 56).

Статистика матча Франция - Австралия на ЧМ-2022

Видео голов:

Этот результат вывел французов на первое место в группе, ведь ранее Дания и Тунис не сумели выявить победителя в очном противостоянии, сыграв вничью со счетом 0:0. У нас на сайте доступен видеообзор этой встречи.

С другими результатами ЧМ-2022 можно ознакомиться у нас на сайте.