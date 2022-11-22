Франция — Австралия: онлайн-трансляция матча ЧМ-2022

Действующие чемпионы мира начинают защиту титула

Во вторник, 22 ноября, в группе D чемпионата мира по футболу будет сыгран поединок между сборными Франции и Австралии. Поединок состоится в Аль-Вакре и начнется в 21:00 по киевскому времени. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Франция — Австралия.

Франция

Команда уже 16-й раз приехала на мундиаль. Французы дважды выигрывали чемпиона мира — в 1998 и 2018 года. В Катаре они будут защищать свой титул который добыли в поединке с Хорватией на ЧМ-2018.

Кстати, не поможет Франции на чемпионате мира обладатель "Золотого мяча" Карим Бензема. Форвард получил травму и вынужден был покинуть мундиаль.

Австралия

Для австралийцев это будет шестое мировое первенство. В 2006 году они дошли до 1/8 финала и это их лучший результат. Интересно, что на ЧМ-2022 главный тренер Австралии не взял своего зятя.

История встреч

До этого матча команды уже провели пять встреч — три победы у французов, одна у австралийцев и еще один раз была зафиксирована ничья.

2018. Франция — Австралия — 2:1

2013. Франция — Австралия — 6:0

2001. Австралия — Франция — 1:1

2001. Франция — Австралия — 0:1

1994. Франция — Австралия — 1:0

Кто фаворит

Аналитики букмекерских контор предлагают сделать ставку на победу Франции с коэффициентом — 1,28, успех австралийцев и ничья менее вероятны — коэффициенты 12,50 и 6,10.

Где смотреть

На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будут показывать региональные каналы "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а также платформа Megogo.

Стадион

Поединок состоится на арене "Аль-Джануб" (Аль-Вакра). Вместимость: 40 тысяч зрителей.

Город Аль-Вакра на берегу Персидского залива исторически считался рыбацким, но сейчас разросся до второго крупнейшего в Катаре. Дизайнеры учли прошлое Аль-Вакры и сделали крышу стадиона в виде парусов традиционных лодочек дау.

Стадион примет 7 матчей ЧМ-2022: 6 на групповом этапе и одну игру 1/8 финала.

Напомним, что герой матча Катар — Эквадор поддержал Украину после нападения россии. Эннер Валенсия сфотографировался в футболке "Шахтера".

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