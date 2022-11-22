Франція — Австралія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022
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Чинні чемпіони світу починають захист титулу
У вівторок, 22 листопада, у групі D чемпіонату світу з футболу буде зіграно поєдинок між збірними Франції та Австралії. Поєдинок відбудеться в Аль-Вакрі і розпочнеться о 21:00 за київським часом. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Франція — Австралія.
Франція
Команда вже 16-й раз приїхала на мундіаль. Французи двічі вигравали чемпіона світу — у 1998 та 2018 роках. У Катарі вони захищатимуть свій титул, який здобули у поєдинку з Хорватією на ЧС-2018.
До речі, не допоможе Франції на чемпіонаті світу володар "Золотого м’яча" Карім Бензема. Форвард отримав травму та змушений був залишити мундіаль.
Австралія
Для австралійців це буде шоста світова першість. У 2006 році вони дійшли до 1/8 фіналу і це їхній найкращий результат. Цікаво, що на ЧС-2022 головний тренер Австралії не взяв свого зятя.
Історія зустрічей
До цього матчу команди вже провели п’ять зустрічей — три перемоги у французів, одна в австралійців і ще один раз була зафіксована нічия.
- 2018. Франція — Австралія — 2:1
- 2013. Франція — Австралія — 6:0
- 2001. Австралія — Франція — 1:1
- 2001. Франція — Австралія — 0:1
- 1994. Франція — Австралія — 1:0
Хто фаворит
Аналітики букмекерських контор пропонують зробити ставку на перемогу Франції з коефіцієнтом — 1,28, успіх австралійців та нічия менш ймовірні — коефіцієнти 12,50 та 6,10.
Де дивитись
На території України поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції показуватимуть регіональні канали "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а також платформа Megogo.
Стадіон
Поєдинок відбудеться на арені Аль-Джануб (Аль-Вакра). Місткість: 40 тисяч глядачів.
Місто Аль-Вакра на березі Перської затоки історично вважалося рибальським, але зараз розрослося до другої найбільшої в Катарі. Дизайнери врахували минуле Аль-Вакри та зробили дах стадіону у вигляді вітрил традиційних човників дау.
Стадіон прийме 7 матчів ЧС-2022: 6 на груповому етапі та одну гру 1/8 фіналу.
Нагадаємо, що герой матчу Катар-Еквадор підтримав Україну після нападу росії. Енер Валенсія сфотографувався у футболці "Шахтаря".
Раніше ми писали, що еквадорські фанати вигадали новий гімн ЧС-2022.