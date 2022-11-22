Франція — Австралія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022

Чинні чемпіони світу починають захист титулу

У вівторок, 22 листопада, у групі D чемпіонату світу з футболу буде зіграно поєдинок між збірними Франції та Австралії. Поєдинок відбудеться в Аль-Вакрі і розпочнеться о 21:00 за київським часом. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Франція — Австралія.

Франція

Команда вже 16-й раз приїхала на мундіаль. Французи двічі вигравали чемпіона світу — у 1998 та 2018 роках. У Катарі вони захищатимуть свій титул, який здобули у поєдинку з Хорватією на ЧС-2018.

До речі, не допоможе Франції на чемпіонаті світу володар "Золотого м’яча" Карім Бензема. Форвард отримав травму та змушений був залишити мундіаль.

Австралія

Для австралійців це буде шоста світова першість. У 2006 році вони дійшли до 1/8 фіналу і це їхній найкращий результат. Цікаво, що на ЧС-2022 головний тренер Австралії не взяв свого зятя.

Історія зустрічей

До цього матчу команди вже провели п’ять зустрічей — три перемоги у французів, одна в австралійців і ще один раз була зафіксована нічия.

2018. Франція — Австралія — 2:1

2013. Франція — Австралія — 6:0

2001. Австралія — Франція — 1:1

2001. Франція — Австралія — 0:1

1994. Франція — Австралія — 1:0

Хто фаворит

Аналітики букмекерських контор пропонують зробити ставку на перемогу Франції з коефіцієнтом — 1,28, успіх австралійців та нічия менш ймовірні — коефіцієнти 12,50 та 6,10.

Де дивитись

На території України поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції показуватимуть регіональні канали "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а також платформа Megogo.

Стадіон

Поєдинок відбудеться на арені Аль-Джануб (Аль-Вакра). Місткість: 40 тисяч глядачів.

Місто Аль-Вакра на березі Перської затоки історично вважалося рибальським, але зараз розрослося до другої найбільшої в Катарі. Дизайнери врахували минуле Аль-Вакри та зробили дах стадіону у вигляді вітрил традиційних човників дау.

Стадіон прийме 7 матчів ЧС-2022: 6 на груповому етапі та одну гру 1/8 фіналу.

Нагадаємо, що герой матчу Катар-Еквадор підтримав Україну після нападу росії. Енер Валенсія сфотографувався у футболці "Шахтаря".

Раніше ми писали, що еквадорські фанати вигадали новий гімн ЧС-2022.