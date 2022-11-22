Франція здобула вольову перемогу над Австралією на ЧС-2022

Австралійці дали бій чинним чемпіонам світу

У вівторок, 22 листопада, збірна Франції провела свій перший поєдинок на чемпіонаті світу в Катарі, зігравши проти Австралії.

Зустріч першого туру групи D відбулася в Аль-Вакрі на стадіоні "Аль-Джануб" і завершилася з рахунком 4:1 на користь французів. Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Гра розпочалася для чемпіонів із холодного душу. На 9-й хвилині австралійцям вдалася класна атака, наконечником якої виступив Крейг Гудвін. Французи після невеликої паузи почали відіграватися і вже в першому таймі вийшли вперед. На 27-й хвилині Адрієн Рабйо краще всіх зіграв на другому поверсі, замкнувши передачу партнера з глибини поля, а ще за 5 хвилин Олів’є Жиру вразив ворота австралійців із вбивчої позиції.

У другому таймі французи грали переконливіше, вразивши ворота австралійців ще двічі. Відзначилися Жиру та Кіліан Мбаппе. До слова, Олів’є завдяки дублю разом із Тьєррі Анрі тепер є найкращим форвардом в історії збірної Франції (51 гол).

Відео голів:

Цей результат вивів французів на перше місце у групі, адже раніше Данія та Туніс не зуміли виявити переможця в очному протистоянні, зігравши внічию з рахунком 0:0. У нас на сайті доступний відеоогляд цієї зустрічі.

З іншими результатами ЧС-2022 можна ознайомитись у нас на сайті.