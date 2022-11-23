Германия — Япония: видеообзор матча ЧМ-2022

Ключевые моменты поединка мундиаля

В среду, 23 ноября, в первом туре чемпионата мира по футболу 23 ноября на стадионе "Ахмед бин Али" состоится поединок группы Е между сборными Германии и Японии. "Телеграф" ведет текстовую трансляцию матча Германия — Япония. А здесь вы сможете увидеть видео голов и ключевых событий встречи.

Ранее мы писали, что защитник сборной Германии Антонио Рюдигер пожертвовал все призовые за участие в ЧМ-2022 для детей Сьерра-Леоне. Футболист профинансировал сложные и дорогостоящие операции для 11 детей страны, где родилась его мать.

Напомним, что в матче Лиги чемпионов между "Реалом" и "Шахтером" Рюдигер получил жуткую травму головы после столкновения с вратарем донецкой команды.