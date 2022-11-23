Германия — Япония: онлайн-трансляция матча ЧМ-2022

Топ-сборная мира сыграет с крепким середняком мундиаля

В среду, 23 ноября, в первом туре чемпионата мира по футболу в группе Е будет сыгран поединок между сборными Германии и Японии. Встреча состоится в Аль-Райяне и начнется в 15:00 по киевскому времени. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Германия — Япония.

Германия

У немецкой команды 20 участий и четыре титула. Они выигрывали чемпионат в 1954, 1974, 1990 и 2014 годах. Кстати, на чемпионат мира в Катар главный тренер сборной Германии вызвал Марио Гетце, автора победного гола в финале ЧМ-2014.

Япония

Для японцев это будет седьмой чемпионат мира. Трижды команда выходила в 1/8 финала — 2002, 2010 и 2018 годах.

История встреч

Команды провели между собой две товарищеские встречи.

2006. Германия — Япония — 2:2

2004. Япония — Германия — 0:3

Кто фаворит

Аналитики букмекерских контор считают европейцев фаворитами встречи. Котировки на победу Германии — 1,47, на ничью — 4,80, на победу Японии — 7,30. Но мы не забываем, что уже на этом мундиале была громкая сенсация — Саудовская Аравия обыграла Аргентину.

Где смотреть

На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будут показывать региональные каналы "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а также платформа Megogo.

Стадион

Матч состоится на арене "Ахмед бин Али" (Аль-Райян). Вместимость: 40 тысяч зрителей.

Стадион примет 7 матчей: 6 на групповом этапе и одну игру 1/8 финала.

После ЧМ-2022 вместимость сократят вдвое, но арена останется футбольной. На ней будет играть клуб "Аль-Райян".

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