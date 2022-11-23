Німеччина — Японія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022

Топзбірна світу зіграє з міцним середняком мундіалю

У середу, 23 листопада, у першому турі чемпіонату світу з футболу у групі Е буде зіграний поєдинок між збірними Німеччини та Японії. Зустріч відбудеться в Аль-Райяні та розпочнеться о 15:00 за київським часом. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Німеччина — Японія.

Німеччина

Німецька команда 20 раз грала на чемпіонатах світу і має чотири титули. Вони вигравали чемпіонат у 1954, 1974, 1990 та 2014 роках. До речі, на чемпіонат світу у Катар головний тренер збірної Німеччини викликав Маріо Гетце, автора переможного гола у фіналі ЧС-2014.

Японія

Для японців це буде сьомий чемпіонат світу. Тричі команда виходила в 1/8 фіналу — у 2002, 2010 та 2018 роках.

Історія зустрічей

Команди провели між собою дві товариські зустрічі.

2006. Німеччина — Японія — 2:2

2004. Японія — Німеччина — 0:3

Хто фаворит

Аналітики букмекерських контор вважають європейців фаворитами зустрічі. Котирування на перемогу Німеччини – 1,47, на нічию – 4,80, на перемогу Японії – 7,30. Але ми не забуваємо, що вже на цьому мундіалі була гучна сенсація – Саудівська Аравія обіграла Аргентину.

Де дивитись

На території України поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції показуватимуть регіональні канали "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а також платформа Megogo.

Стадіон

Матч відбудеться на арені "Ахмед бін Алі" (Аль-Райян). Місткість: 40 тисяч глядачів.

Стадіон прийме 7 матчів: 6 на груповому етапі та одну гру 1/8 фіналу.

Після ЧС-2022 місткість скоротять удвічі, але арена залишиться футбольною. На ній гратиме клуб "Аль-Райян".

Раніше ми писали, що захисник збірної Німеччини Антоніо Рюдігер пожертвував усі призові за участь у ЧС-2022 для дітей Сьєрра-Леоне. Футболіст профінансував складні та дорогі операції для 11 дітей країни, де народилася його мати.