Аргентина — Саудівська Аравія: відеоогляд матчу ЧС-2022

У першому турі чемпіонату світу з футболу 22 листопада на стадіоні "Лусаїл" відбудеться поєдинок групи С між збірними Аргентини та Саудівської Аравії. "Телеграф" веде текстову трансляцію матчу Аргентина — Саудівська Аравія. А тут ви зможете побачити відео голів та ключових подій зустрічі.

До речі, раніше ми писали, чим завершилася шахова партія між Ліонелем Мессі та Кріштіану Роналду. Виявилося, футболісти повторили позицію однієї з найкращих шахових партій в історії між Магнусом Карлсеном і Хікару Накамурою.

Раніше компанія BCA Research змоделювала перебіг чемпіонату світу з футболу. За її прогнозами мундіаль має виграти Аргентина. У фіналі аргентинці обіграють Португалію.

Богиня під ліжком, пес-детектив та викрадення у Ріо: це історія Кубка світу з футболу. Доля трофея настільки унікальна, що можна знімати серіал. Цікаво, що переможці мундіалів тепер мають можливість торкнутися Кубка світу лише в день фіналу, а у постійне володіння отримують позолочену бронзову копію.