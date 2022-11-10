Про героя Німеччини згадали через п’ять років: Бундестім назвала склад на ЧС-2022

Маріо Гетце забив переможний гол у фіналі ЧС-2014

За три дні до дедлайну головний тренер збірної Німеччини Ханс-Дітер Флік оголосив склад на чемпіонат світу. Загалом у заявку команди увійшли 26 футболістів. До речі, читайте наш гід з мундіалю, який розповість усе про те, що відбуватиметься у Катарі.

Повз ЧС-2022 пролетів Марко Ройс, а ось поява в остаточній заявці Маріо Гетце стала несподіванкою. 30-річний футболіст "Айнтрахта" востаннє грав за збірну Німеччини ще 2017 року! Але саме гол Гетце у фіналі ЧС-2014 приніс Німеччині чемпіонський титул.

Заявка збірної Німеччини

Воротарі: Мануель Нойєр ("Баварія"), Марк-Андре тер Штеген ("Барселона", Іспанія), Кевін Трапп ("Айнтрахт").

Мануель Нойєр ("Баварія"), Марк-Андре тер Штеген ("Барселона", Іспанія), Кевін Трапп ("Айнтрахт"). Захисники: Армель Белла-Котчап ("Саутгемптон", Англія), Маттіас Гінтер ("Фрайбург"), Крістіан Гентнер ("Штутгарт"), Тіло Керер ("Вест Хем", Англія), Лукас Клостерман ("Лейпциг"), Давид Раум ("Лейпциг"), Антоніо Рюдігер ("Реал", Іспанія), Ніко Шлоттербек ("Боруссія" Д), Ніклас Зюле ("Боруссія" Д).

Армель Белла-Котчап ("Саутгемптон", Англія), Маттіас Гінтер ("Фрайбург"), Крістіан Гентнер ("Штутгарт"), Тіло Керер ("Вест Хем", Англія), Лукас Клостерман ("Лейпциг"), Давид Раум ("Лейпциг"), Антоніо Рюдігер ("Реал", Іспанія), Ніко Шлоттербек ("Боруссія" Д), Ніклас Зюле ("Боруссія" Д). Півзахисники: Карім Адейємі ("Боруссія" Д), Юліан Брандт ("Боруссія" Д), Ніклас Фюлкруг ("Вердер"), Леон Горецька ("Баварія"), Маріо Гетце ("Айнтрахт"), Ілкай Гюндоган ("Манчестер Сітті" "Англія), Йонас Хофман ("Боруссія" М), Йозуа Кімміх ("Баварія"), Джамал Мусіала ("Баварія").

Карім Адейємі ("Боруссія" Д), Юліан Брандт ("Боруссія" Д), Ніклас Фюлкруг ("Вердер"), Леон Горецька ("Баварія"), Маріо Гетце ("Айнтрахт"), Ілкай Гюндоган ("Манчестер Сітті" "Англія), Йонас Хофман ("Боруссія" М), Йозуа Кімміх ("Баварія"), Джамал Мусіала ("Баварія"). Нападники: Юссуфа Мукоко ("Боруссія" Д), Томас Мюллер ("Баварія"), Лерой Зане ("Баварія"), Серж Гнабрі ("Баварія"), Кай Хаверц ("Челсі", Англія).

Чемпіонат світу пройде з 20 листопада до 18 грудня 2022 року. Збірна Німеччини зіграє у групі з Японією, Іспанією та Коста-Рікою.

До речі, в Україні "Суспільне Мовлення" транслюватиме всі матчі чемпіонату світу — 46 у прямому ефірі та 18 у записі.