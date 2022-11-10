О герое Германии вспомнили через пять лет: Бундестим назвала состав на ЧМ-2022

Марио Гетце забил победный гол в финале ЧМ-2014

За три дня до дедлайна главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик объявил состав на чемпионат мира. Всего в заявку вошли 26 футболистов. Кстати, читайте наш гид по мундиалю, который расскажет все о том, что будет происходить в Катаре.

Мимо ЧМ-2022 пролетел Марко Ройс, а вот появление в окончательной заявке Марио Гетце стало неожиданностью. 30-летний футболист "Айнтрахта" последний раз играл за сборную Германии еще в 2017 году! Но именно гол Гетце в финале ЧМ-2014 принес Германии чемпионский титул.

Заявка сборной Германии

Вратари: Мануэль Нойер ("Бавария"), Марк-Андре тер Штеген ("Барселона", Испания), Кевин Трапп ("Айнтрахт").

Мануэль Нойер ("Бавария"), Марк-Андре тер Штеген ("Барселона", Испания), Кевин Трапп ("Айнтрахт"). Защитники: Армель Белла-Котчап ("Саутгемптон", Англия), Маттиас Гинтер ("Фрайбург"), Кристиан Гентнер ("Штутгарт"), Тило Керер ("Вест Хэм", Англия), Лукас Клостерман ("Лейпциг"), Давид Раум ("Лейпциг"), Антонио Рюдигер ("Реал", Испания), Нико Шлоттербек ("Боруссия" Д), Никлас Зюле ("Боруссия" Д).

Армель Белла-Котчап ("Саутгемптон", Англия), Маттиас Гинтер ("Фрайбург"), Кристиан Гентнер ("Штутгарт"), Тило Керер ("Вест Хэм", Англия), Лукас Клостерман ("Лейпциг"), Давид Раум ("Лейпциг"), Антонио Рюдигер ("Реал", Испания), Нико Шлоттербек ("Боруссия" Д), Никлас Зюле ("Боруссия" Д). Полузащитники: Карим Адейеми ("Боруссия" Д), Юлиан Брандт ("Боруссия" Д), Никлас Фюллькруг ("Вердер"), Леон Горецка ("Бавария"), Марио Гетце ("Айнтрахт"), Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити", Англия), Йонас Хофман ("Боруссия" М), Йозуа Киммих ("Бавария"), Джамал Мусиала ("Бавария").

Карим Адейеми ("Боруссия" Д), Юлиан Брандт ("Боруссия" Д), Никлас Фюллькруг ("Вердер"), Леон Горецка ("Бавария"), Марио Гетце ("Айнтрахт"), Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити", Англия), Йонас Хофман ("Боруссия" М), Йозуа Киммих ("Бавария"), Джамал Мусиала ("Бавария"). Нападающие: Юссуфа Мукоко ("Боруссия" Д), Томас Мюллер ("Бавария"), Лерой Зане ("Бавария"), Серж Гнабри ("Бавария"), Кай Хаверц ("Челси", Англия).

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Сборная Германии сыграет в группе с Японией, Испанией и Коста-Рикой.

Кстати в Украине "Суспільне Мовлення" будет транслировать все матчи чемпионата мира — 46 в прямом эфире и 18 в записи.