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Німеччина — Японія: відеоогляд матчу ЧС-2022

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Портрет німецького голкіпера Мануеля Нойєра на будівлі в Катарі Новина оновлена 23 листопада 2022, 01:41
Портрет німецького голкіпера Мануеля Нойєра на будівлі в Катарі

Ключові моменти поєдинку мундіалю

У середу, 23 листопада, у першому турі чемпіонату світу з футболу 23 листопада на стадіоні "Ахмед бін Алі" відбудеться поєдинок групи Е між збірними Німеччини та Японії. "Телеграф" веде текстову трансляцію матчу Німеччина — Японія. А тут ви зможете побачити відео голів та ключових подій зустрічі.

Раніше ми писали, що захисник збірної Німеччини Антоніо Рюдігер пожертвував усі призові за участь у ЧС-2022 для дітей Сьєрра-Леоне. Футболіст профінансував складні та дорогі операції для 11 дітей країни, де народилася його мати.

Нагадаємо, що в матчі Ліги чемпіонів між "Реалом" та "Шахтарем" Рюдігер отримав страшну травму голови після зіткнення з воротарем донецької команди.

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#Футбол #Збірна Німеччини #Збірна Японії #ЧС-2022 #Чемпіонат світу з футболу 2022 року #ЧС-2022 в Катарі