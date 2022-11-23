Німеччина — Японія: відеоогляд матчу ЧС-2022

Ключові моменти поєдинку мундіалю

У середу, 23 листопада, у першому турі чемпіонату світу з футболу 23 листопада на стадіоні "Ахмед бін Алі" відбудеться поєдинок групи Е між збірними Німеччини та Японії. "Телеграф" веде текстову трансляцію матчу Німеччина — Японія. А тут ви зможете побачити відео голів та ключових подій зустрічі.

Раніше ми писали, що захисник збірної Німеччини Антоніо Рюдігер пожертвував усі призові за участь у ЧС-2022 для дітей Сьєрра-Леоне. Футболіст профінансував складні та дорогі операції для 11 дітей країни, де народилася його мати.

Нагадаємо, що в матчі Ліги чемпіонів між "Реалом" та "Шахтарем" Рюдігер отримав страшну травму голови після зіткнення з воротарем донецької команди.