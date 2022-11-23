Испания — Коста-Рика: видеообзор матча ЧМ-2022

Ключевые моменты поединка мундиаля

В среду, 23 ноября, в первом туре чемпионата мира по футболу 23 ноября на стадионе "Аль-Тумама" состоится поединок группы Е между сборными Испании и Коста-Рики. "Телеграф" ведет текстовую трансляцию матча Испания — Коста-Рика. А здесь вы сможете увидеть видео голов и ключевых событий встречи.

Ранее компания BCA Research смоделировала ход чемпионата мира по футболу. По ее прогнозам мундиаль должна выиграть Аргентина. В финале аргентинцы обыграют Португалию.

Богиня под кроватью, пес-детектив и похищение в Рио: это история Кубка мира по футболу. Судьба трофея настолько уникальна, что можна снимать сериал. Интересно, что победители мундиалей теперь имеют возможность прикоснуться к Кубку мира лишь в день финала, а в постоянное владение получают позолоченную бронзовую копию.