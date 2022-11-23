Німці закрили собі рота на ЧС-2022, а потім програли Японії

На чемпіонаті світу відбулася чергова сенсація

У середу, 23 листопада, на чемпіонаті світу з футболу в Катарі один із фаворитів мундіалю, збірна Німеччини, програла команді Японії. Перед матчем німці провели акцію проти ФІФА.

Зустріч відбулася в Ар-Райяні на Міжнародному стадіоні Халіфа та завершилася мінімальною перемогою Японії з рахунком 2:1. Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної футбольної федерації.

Німці блискуче провели перший тайм, забивши зусиллями Ілкая Гюндогана, однак у другому таймі Бундестім поплив. Японія дотиснула чемпіонів світу-2014 року зусиллями Ріцу Доана та Такуми Асано.

Німеччина – Японія – 1:2

Голи: Гюндоган, 33 пенальті – Доан, 75, Асано, 84

Німеччина: Ноєр, Рюдігер, Раум, Зюле, Шлоттербек, Кімміх, Гнабрі (Мукоко, 90), Мюллер (Гофманн, 67), Мусіала (Гетце, 79), Гюндоган (Горецка, 67), Хаверц (Фуллькруг, 79).

Японія: Гонда, Ітакура, Нагатомо (Мітома, 57), Сакаї, Йосіда, Ендо, Кубо (Томіясу, 46), Іто, Камада, Танака (Доан, 71), Маеда (Асано, 57).

Перед грою збірна Німеччини у повному складі провела акцію протесту, закривши роти на командному фото. Справа в тім, що раніше ФІФА під тиском Катару заборонила збірним на ЧС-2022 носити капітанські пов’язки з написом One Love, що символізують підтримку ЛГБТ.

"Ми хотіли використати нашу капітанську пов’язку, щоб відстояти цінності, які ми поділяємо у збірній Німеччини: різноманітність та взаємна повага. Разом з іншими країнами ми хотіли, щоб наш голос був почутий. Йшлося не про політичну заяву – права людини не підлягають обговоренню. Це слід приймати як належне, але цього не відбувається. Ось чому це повідомлення таке важливе для нас. Це те саме, що позбавити нас права голосу. Ми стоїмо на своїй позиції", — йдеться у повідомленні Німецької футбольної спілки в Twitter.

Відеоогляд матчу Німеччина – Японія доступний у нас на сайті.

Нагадаємо, в іншому матчі групи Е Іспанія розгромила команду Коста-Ріки з рахунком 7:0.