Скандал на ЧС-2022! Колишній футболіст луганської "Зорі" грав із російським прапором

Гаель Ондуа виступає на мундіалі за команду Камеруну

Півзахисник збірної Камеруну Гаель Ондуа вийшов на поле у матчі чемпіонату світу у бутсах із зображенням прапора росії. Це сталося у поєдинку проти Швейцарії.

Гаель Ондуа народився в Камеруні, у дитячому віці жив у Росії, оскільки батько працював у посольстві. Наприкінці грудня 2017 року підписав контракт із українським клубом "Зоря" (Луганськ), проте не провів за команду на полі жодної хвилини.

Наразі Ондуа виступає за німецький "Ганновер".

Бути Ондуа на ЧС-2022

Чемпіонат світу 2022 року у Катарі відбувається з 20 листопада по 18 грудня. Суперники Швейцарії та Камеруну по групі G Бразилія та Сербія зустрінуться сьогодні, 24 листопада. Початок матчу — о 21:00 за київським часом. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Бразилія — Сербія.

Нагадаємо, що герой матчу Катар — Еквадор підтримав Україну після нападу росії. Енер Валенсія сфотографувався у футболці "Шахтаря".

Раніше ми писали, що еквадорські фанати вигадали новий гімн ЧС-2022.