Камерунець засмутив батьківщину на ЧС-2022, але став героєм Швейцарії (відео)

Неймовірна історія трапилася у матчі ЧС-2022

У четвер, 24 листопада, Швейцарія та Камерун провели матч першого туру на чемпіонаті світу з футболу в Катарі.

Зустріч проходила в Аль-Вакрі на стадіоні "Аль-Джануб" та завершилася мінімальною перемогою швейцарців з рахунком 1:0. Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації футболу.

Єдиний гол у поєдинку записав на свій рахунок Брель Емболо. На 48-й хвилині матчу 25-річний нападник замкнув простріл партнера з правого флангу. Примітно, що Емболо народився в Камеруні, пізніше його родина перебралася до Франції, а згодом — до Швейцарії. У 2015 році нападник дебютував за національну збірну цієї країни. До речі, Брель не святкував взяття воріт Камеруну.

Швейцарія – Камерун – 1:0

Гол: Емболо, 48.

Попередження: Фе (36), Ельведі (64), Аканджі (83).

Швейцарія: Зоммер, Відмер, Ельведі, Аканджі, Родрігес (Джемерт, 90), Шакірі (Окафор, 72), Джака, Фройлер, Соу (Фрай, 71), Варгас (Рідер, 81), Емболо (Сеферович, 72).

Камерун: Онана, Фе, Нкулу, Кастеллетто, Толо, Замбо-Ангісса, Гвет, Онгла (Ондуа, 68), Шупо-Мотінг (Абубакар, 74), Токо-Екамбі (Нкуду, 74), Мбемо (Нгамале, 81).

Статистика матчу Швейцарія - Камерун

Группа G

Відеоогляд зустрічі:

Відео голу:

Зазначимо, в іншому матчі групи G зіграють Бразилія та Сербія. "Телеграф" розповідав, де подивитися цей поєдинок у прямому ефірі в Україні, а також ділився прогнозом букмекерів на це протистояння.

На сайті "Телеграф" доступні календар, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2022.