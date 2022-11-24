Бразилія — Сербія: Неймару та Ко пророкують легку перемогу у матчі ЧС-2022

Бразильці фаворити всього мундіалю

У четвер, 24 листопада, збірна Бразилії матчем із Сербією замикатиме програму п’ятого ігрового дня, а також всього першого туру на чемпіонаті світу з футболу в Катарі.

Фахівці вважають "Пентакампеоне" беззаперечними фаворитами зустрічі. Про це повідомляє Парі-Матч.

Аналітики пропонують зробити ставку на перемогу Бразилії з коефіцієнтом 1,48. Успіх Сербії та нічия малоймовірні — коефіцієнти 7,20 та 4,80 відповідно. Букмекери вважають, що зустріч, найімовірніше, завершиться з рахунком 2:0 на користь бразильців (коефіцієнт 7,20).

Прогноз букмекерів на матч чемпіонату світу з футболу Бразилія — Сербія:

Парі-Матч: (перемога Бразилії 1,48 — нічия 4,80 — перемога Сербії 7,20)

Матч першого туру у групі G Бразилія — Сербія відбудеться в Ед-Дайяні на стадіоні "Лусаїл Айконік", початок зустрічі — о 21:00 за київським часом. За ходом цієї зустрічі можна буде стежити у прямому ефірі в Україні абсолютно безкоштовно. Додамо, інші представники квартету G (збірна Швейцарії та Гани) відкриють програму матчів 5-го ігрового дня, початок о 12:00.

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