Бразилія — Сербія: де і коли дивитись матч ЧС-2022

"Пентакампеоне" розпочинають свій шлях на ЧС у Катарі

У четвер, 24 листопада, один із головних фаворитів чемпіонату світу з футболу в Катарі, збірна Бразилії, вступає у боротьбу за титул. Протистоятиме п’ятиразовим чемпіонам світу команда Сербії.

Матч групи G Бразилія — Сербія можна буде переглянути у прямому ефірі в Україні на платформі megogo, suspilne.media, а також регіональних каналах суспільного телебачення ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" тощо). Цей поєдинок закриватиме програму першого туру, а також п’ятого ігрового дня у Катарі.

Поєдинок Бразилія — Сербія відбудеться в Ед-Дайяні на стадіоні "Лусаїл Айконік", початок зустрічі — о 21:00 за київським часом. В іншому матчі групи G зустрінуться команди Швейцарії та Камеруну, які розпочнуть свою гру першого туру трохи раніше (початок — о 12:00 за київським часом).

Додамо, на думку букмекерів, бразильці – головні фаворити на перемогу у турнірі. До речі, компанія EA Sports вважає, що збірна Бразилії дійде до фіналу ЧС-2022, де програє Аргентині. Примітно, що Мессі та Ко вже провалили старт на мундіалі, сенсаційно поступившись збірній Саудівської Аравії (1:2).