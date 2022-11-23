Бразилия - Сербия: где и когда смотреть матч ЧМ-2022

"Пентакампеоне" начинают свой путь на ЧМ в Катаре

В четверг, 24 ноября, один из главных фаворитов чемпионата мира по футболу в Катаре, сборная Бразилии, вступает в борьбу за титул. Противостоять пятикратными чемпионам мира будет команда Сербии.

Матч группы G Бразилия — Сербия можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине на платформе megogo, suspilne.media, а также региональных каналах общественного вещания ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" и т.д.). Этот поединок будет закрывать программу первого тура, а также пятого игрового дня в Катаре.

Поединок Бразилия — Сербия состоится в Эд-Дайиане на стадионе "Лусаил Айконик", начало встречи — в 21:00 по киевскому времени. В другом матче группы G встретятся команды Швейцарии и Камеруна, которые начнут свою игру первого тура немного раньше (начало — в 12:00 по киевскому времени).

Добавим, по мнению букмекеров, бразильцы — главные фавориты на победу в турнире. К слову, компания EA Sports считает, что сборная Бразилии дойдет до финала ЧМ-2022, где проиграет Аргентине. Примечательно, что Месси и Ко уже провалили старт на мундиале, сенсационно уступив сборной Саудовской Аравии (1:2).