Швейцария - Камерун: где и когда смотреть матч ЧМ-2022

Очередное европейско-африканское противостояние на мундиале

Сборные Швейцарии и Камеруна сыграют в первом туре на чемпионате мира по футболу в Катаре.

Матч группы G Швейцария — Камерун будет доступен для просмотра в прямом эфире в Украине на платформе megogo, suspilne.media, а также региональных каналах общественного вещания ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" и т.д.). Этот поединок будет открывать программу 5-го игрового дня.

Игра первого тура группы G Швейцария — Камерун состоится в четверг, 24 ноября, в Аль-Вакре на стадионе "Аль-Джануб", начало встречи — в 12:00 по киевскому времени. Добавим, Бразилия и Сербия, которые также выступают в квартете G, завершат программу 5-го игрового дня (начало поединка — в 21:00 по киевскому времени).

На мундиале были сыграны первые матчи, в частности, случилась большая сенсация — Аргентина умудрилась проиграть Саудовской Аравии (1:2). Болельщики последних после игры потроллили лидера "Бело-голубых" Лионеля Месси. С другими результатами чемпионата мира по футболу в Катаре, а также турнирными раскладами можно ознакомиться у нас на сайте.