Швейцарія — Камерун: де і коли дивитись матч ЧС-2022

Чергове європейсько-африканське протистояння на мундіалі

Збірні Швейцарії та Камеруну зіграють у першому турі на чемпіонаті світу з футболу в Катарі.

Матч групи G Швейцарія — Камерун буде доступний для перегляду в прямому ефірі в Україні на платформі megogo, suspilne.media, а також регіональних каналах суспільного мовлення ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" тощо). Цей поєдинок відкриватиме програму 5-го ігрового дня.

Гра першого туру групи G Швейцарія — Камерун відбудеться в четвер, 24 листопада, в Аль-Вакрі на стадіоні "Аль-Джануб", початок зустрічі — о 12:00 за київським часом. Додамо, Бразилія та Сербія, які також виступають у квартеті G, завершать програму 5-го ігрового дня (початок поєдинку о 21:00 за київським часом).

На мундіалі було зіграно перші матчі, зокрема, трапилася гучна сенсація — Аргентина примудрилася програти Саудівській Аравії (1:2). Вболівальники останніх після гри потролили лідера "Біло-блакитних" Ліонеля Мессі. З іншими результатами чемпіонату світу з футболу в Катарі, а також турнірними розкладами можна ознайомитись у нас на сайті.