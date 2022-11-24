Бразилия — Сербия: онлайн-трансляция матча ЧМ-2022

В бой вступают главные фавориты мундиаля

В группе G чемпионата мира по футболу 24 ноября будет сыгран поединок между сборными Бразилии и Сербии. Встреча первого тура ЧМ-2022 начнется в 21:00 по киевскому времени. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Бразилия — Сербия.

Бразилия

Это единственная команда, которая участовала во всех чемпионатах мира. Бразильцы пять раз выигрывали мундиаль — в 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 годах. Это рекорд!

Смотрите триумф Бразилии на ЧМ-2002:

Сербия

Команда образовалась на осколках бывшей Югославии. Для сербов это будет всего третий чемпионат мира и они еще ни разу не выходили из группы.

История встреч

Команды между собой сыграли две встречи и оба раза выиграли бразильцы.

2018. Сербия — Бразилия — 0:2

2014. Бразилия — Сербия — 1:0

Кто фаворит

В букмекерских конторах выставили такие коэффициенты на игру: победа Бразилии — 1,48, ничья — 4,80, победа Сербии — 7,20.

Где смотреть

На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будет показан на платформе Megogo. В записи игру можно посмотреть на сайте "Суспільне Спорт".

Стадион

Матч состоится на арене "Лусаил Айконик" (Лусаил). Вместимость: 80 тысяч зрителей.

Лусаил — это новый суперсовременный город, который начали строить лишь в 2006 году. Его украшением стал стадион, который примет 10 матчей мундиаля, включая полуфинал и финал.

После чемпионата мира арену переоборудуют. Вместимость сократится до 20 тысяч зрителей и на территории стадиона разместятся школа, больница, торговый центр, кафе и рестораны.

Ранее мы писали, что на чемпионате мира в Катаре можно встретить пакистанских болельщиков, которые изображают фанатов других стран, создавая атмосферу праздника футбола.

ЧМ-2022 в Катаре завершится 18 декабря. У нас на сайте доступны все результаты матчей, а также турнирное положение команд на групповой стадии.