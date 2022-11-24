Бразилія — Сербія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022

У бій вступають головні фаворити мундіалю

У групі G чемпіонату світу з футболу 24 листопада буде зіграно поєдинок між збірними Бразилії та Сербії. Зустріч першого туру ЧС-2022 розпочнеться о 21:00 за київським часом. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Бразилія — Сербія.

Бразилія

Це єдина команда, яка брала участь у всіх чемпіонатах світу. Бразильці п’ять разів вигравали мундіаль — у 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 роках. Це рекорд!

Дивіться тріумф Бразилії на ЧС-2002:

Сербія

Команда утворилася на уламках колишньої Югославії. Для сербів це буде лише третій чемпіонат світу і вони ще жодного разу не виходили із групи.

Історія зустрічей

Команди між собою зіграли дві зустрічі та обидва рази виграли бразильці.

2018. Сербія — Бразилія — 0:2

2014. Бразилія — Сербія — 1:0

Хто фаворит

У букмекерських конторах виставили такий коефіцієнт на гру: перемога Бразилії – 1,48, нічия – 4,80, перемога Сербії – 7,20.

Де дивитись

На території України поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції буде показано на платформі Megogo. У записі гру можна переглянути на сайті "Суспільне Спорт".

Стадіон

Матч відбудеться на арені "Лусаїл Айконік" (Лусаїл). Місткість: 80 тисяч глядачів.

Лусаїл — це нове суперсучасне місто, яке почали будувати лише 2006 року. Його окрасою став стадіон, який прийме 10 матчів мундіалю, включаючи півфінал та фінал.

Після чемпіонату світу арену переобладнують. Місткість скоротиться до 20 тисяч глядачів та на території стадіону розмістяться школа, лікарня, торговий центр, кафе та ресторани.

Раніше ми писали, що на чемпіонаті світу в Катарі можна зустріти пакистанських уболівальників, які зображують шанувальників інших країн, створюючи атмосферу свята футболу.

ЧС-2022 у Катарі завершиться 18 грудня. У нас на сайті доступні всі результати матчів, а також турнірне становище команд на груповій стадії.