Черговий "сухар" на ЧС-2022: Марокко та Хорватія розписали мирову

Чергова нічия на чемпіонаті світу-2022

У середу, 23 листопада, програму матчів чемпіонату світу з футболу відкривали збірні Марокко та Хорватії.

Гра першого туру у групі F Марокко — Хорватія відбулася в Ель-Хаурі на стадіоні "Аль-Байт" і завершилася без забитих м’ячів — 0:0. Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Команди провели досить рівний матч та закономірно завершили його внічию. Обидві збірні створили кілька класних моментів біля воріт один одного, проте сьогодні забити ні хорвати, ні марокканці не зуміли. В іншому матчі групи F зустрінуться Бельгія та Канада (гра пройде 23 листопада, початок — о 21:00 за київським часом).

Статистика матчу Марокко - Хорватія

Группа F

Відеоогляд матчу буде доступний тут пізніше.

Додамо, на чемпіонаті світу у Катарі це вже третій матч без голів. Раніше забитих м'ячів не забивали Данія та Туніс (0:0), а також Мексика та Польща (0:0), при цьому в обох зустрічах обидві команди створили чимало вбивчих моментів для взяття воріт.

З іншими результатами ЧС-2022 можна ознайомитися у нас на сайті. Також на сайті "Телеграф" доступні турнірні розклади групової стадії мундіалю.