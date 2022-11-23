Марокко — Хорватія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022

Минулого чемпіонату світу хорвати грали у фіналі

У середу, 23 листопада, у групі F чемпіонату світу з футболу буде зіграно поєдинок між збірними Марокко та Хорватії. Зустріч відбудеться у місті Аль-Хаур та розпочнеться о 12:00 за київським часом. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Марокко — Хорватія.

Марокко

Африканська збірна приїхала на свій шостий мундіаль. Її найкраще досягнення — 1/8 фіналу 1986 року.

Хорватія

Для європейців це також буде шостий чемпіонат світу. Минулого мундіалю вони грали у фіналі, де поступилися Франції.

До речі, тоді в ході чемпіонату світу два київські динамівці Домагой Віда та Огнєн Вукоєвич після перемоги над росією кричали "Слава Україні!".

Історія зустрічей

Команди лише одного разу грали між собою. На міжнародному турнірі. Тоді в основний час було зафіксовано нічию, а серію пенальті виграли хорвати.

1996. Марокко – Хорватія – 2:2 (пен. 6:7).

Хто фаворит

Аналітики букмекерських контор пропонують зробити ставку на перемогу Хорватії з коефіцієнтом — 2,20, нічия та тріумф марокканців менш ймовірні – коефіцієнти — 3,20 та 3,85.

Де дивитись

На території України поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції показуватимуть регіональні канали "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а також платформа Megogo.

Стадіон

Матч відбудеться на арені "Аль-Байт" (Аль-Хаур). Місткість: 60 тисяч глядачів.

Тут в основу дизайну увійшов бедуїнський намет, який був будинком для кочівників, що жили на березі Перської затоки. Арена символізує зв’язок минулого та майбутнього Катару. Інтер’єри спорткомплексу із суперсучасною начинкою нагадують багатий бедуїнський намет.

"Аль-Байт" стане другим за значимістю стадіоном турніру: тут пройде матч відкриття та ще 9 ігор усіх стадій – до півфіналу. Після завершення мундіалю верхній ярус трибун розберуть і арена вміщатиме лише 32 тисячі глядачів.

Нагадаємо, що герой матчу Катар - Еквадор підтримав Україну після нападу росії. Енер Валенсія сфотографувався у футболці "Шахтаря".

Богиня під ліжком, пес-детектив та викрадення у Ріо: це історія Кубка світу з футболу. Доля трофея настільки унікальна, що можна знімати серіал. Цікаво, що переможці мундіалів тепер мають можливість торкнутися Кубка світу лише в день фіналу, а у постійне володіння отримують позолочену бронзову копію.