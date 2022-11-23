Марокко — Хорватия: онлайн-трансляция матча ЧМ-2022

На прошлом чемпионате мира хорваты играли в финале

В среду, 23 ноября, в группе F чемпионата мира по футболу будет сыгран поединок между сборными Марокко и Хорватии. Встреча состоится в городе Аль-Хаур и начнется в 12:00 по киевскому времени. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Марокко — Хорватия.

Марокко

Африканская сборная приехала на свой шестой мундиаль. Ее лучшее достижение — 1/8 финала в 1986 году.

Хорватия

Для европейцев это также будет шестой чемпионат мира. На прошлом мундиале они играли в финале, где уступили Франции.

Кстати, тогда по ходу чемпионата мира два киевских динамовца Домагой Вида и Огнен Вукоевич после победы над россией кричали "Слава Украине!".

История встреч

Команды лишь однажды играли между собой. На международном турнире. Тогда в основное время была зафиксирована ничья, а серию пенальти выиграли хорваты.

1996. Марокко — Хорватия — 2:2 (пен. 6:7).

Кто фаворит

Аналитики букмекерских контор предлагают сделать ставку на победу Хорватии с коэффициентом — 2,20, ничья и триумф марокканцев менее вероятны — коэффициенты — 3,20 и 3,85.

Где смотреть

На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будут показывать региональные каналы "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а также платформа Megogo.

Стадион

Матч состоится на арене "Аль-Байт" (Аль-Хаур). Вместимость: 60 тысяч зрителей.

Здесь в основу дизайна вошел бедуинский шатер, который был домом для кочевников, живших на берегу Персидского залива. Арена символизирует связь прошлого и будущего Катара. Интерьеры спорткомплекса с суперсовременной начинкой напоминают богатый бедуинский шатер.

"Аль-Байт" станет вторым по значимости стадионом турнира: тут пройдет матч открытия и еще 9 игр всех стадий – до полуфинала. После завершения мундиаля верхний ярус трибун разберут и арена будет вмещать всего 32 тысячи зрителей.

Напомним, что герой матча Катар — Эквадор поддержал Украину после нападения россии. Эннер Валенсия сфотографировался в футболке "Шахтера".

Богиня под кроватью, пес-детектив и похищение в Рио: это история Кубка мира по футболу. Судьба трофея настолько уникальна, что можна снимать сериал. Интересно, что победители мундиалей теперь имеют возможность прикоснуться к Кубку мира лишь в день финала, а в постоянное владение получают позолоченную бронзовую копию.