Очоа шокував Левандовскі! "Сухар" у матчі Мексики та Польщі
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Команди зіграли матч без голів, поляки не забили пенальті
Збірні Мексики та Польщі розпочали свій шлях на чемпіонаті світу. Стартовий поєдинок став протистоянням лідерів двох команд. Мексиканського голкіпера Гільєрмо Очоа і польського форварда Роберта Левандовскі. Ми проводили онлайн-трансляцію матчу Мексика — Польща.
Апогей стався у другому таймі. Роберт рвався на побачення з Очоа, але у боротьбі із захисником упав. VAR підказав – пенальті! До "точки" підійшов Левандовскі і пробив у кут — сейв Очоа!
Це був найнебезпечніший момент у матчі. І хоча команди провели зустріч на високих швидкостях, уболівальники голів не побачили.
Мексика — Польща — 0:0
Раніше ми писали, що перед ЧС-2022 зірка Onlyfans Ванда Еспіноза пообіцяла Очоа ніч, яку він ніколи не забуде.
Нагадаємо, що в першому матчі цієї групи Саудівська Арава сенсаційно обіграла Аргентину.
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