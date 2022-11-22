Очоа шокував Левандовскі! "Сухар" у матчі Мексики та Польщі

Команди зіграли матч без голів, поляки не забили пенальті

Збірні Мексики та Польщі розпочали свій шлях на чемпіонаті світу. Стартовий поєдинок став протистоянням лідерів двох команд. Мексиканського голкіпера Гільєрмо Очоа і польського форварда Роберта Левандовскі. Ми проводили онлайн-трансляцію матчу Мексика — Польща.

Апогей стався у другому таймі. Роберт рвався на побачення з Очоа, але у боротьбі із захисником упав. VAR підказав – пенальті! До "точки" підійшов Левандовскі і пробив у кут — сейв Очоа!

Це був найнебезпечніший момент у матчі. І хоча команди провели зустріч на високих швидкостях, уболівальники голів не побачили.

Мексика — Польща — 0:0

Раніше ми писали, що перед ЧС-2022 зірка Onlyfans Ванда Еспіноза пообіцяла Очоа ніч, яку він ніколи не забуде.

Нагадаємо, що в першому матчі цієї групи Саудівська Арава сенсаційно обіграла Аргентину.

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