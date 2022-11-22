Очоа шокировал Левандовски! "Сухарь" в матче Мексики и Польши

Команды сыграли матч без голов, поляки не забили пенальти

Сборные Мексики и Польши начали свой путь на чемпионате мира. Стартовый поединок стал противостоянием лидеров двух команд. Мексиканского голкипера Гильермо Очоа и польского форварда Роберта Левандовски. Мы вели онлайн-трансляцию матча Мексика — Польша.

Апогей произошел во втором тайме. Роберт рвался на свидание с Очоа, но в борьбе с защитником упал. VAR подсказал — пенальти! К точке подошел Левандовски и пробил в угол — сэйв Очоа!

Это был самый опасный момент в матче. И хотя команды провели встречу на хороших скоростях, болельщики голов не увидели.

Мексика — Польша — 0:0

Ранее мы писали, что перед ЧМ-2022 звезда Onlyfans Ванда Эспиноза пообещала Очоа ночь, которую он никогда не забудет.

Напомним, что в первом матче этой группы Саудовская Аравая сенсационно обыграла Аргентину.

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