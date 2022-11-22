Мексика — Польща: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022

На полі буде найкращий нападник року

У вівторок, 22 листопада, на чемпіонаті світу з футболу буде зіграно матч групи С між збірними Мексики та Польщі. Поєдинок відбудеться у Досі та розпочнеться о 18:00 за київським часом. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Мексика — Польща.

Мексика

Команда вже 17-го разу приїхала на чемпіонат світу. Її найкраще досягнення — 1/4 фіналу у 1970 та 1986 роках. Тому моделі Onlyfans обіцяли гравцям безкоштовну підписку у разі виходу збірної до 1/4 фіналу.

Польща

Для Польщі це буде дев’ятий мундіаль. У 1974 та 1982 роках поляки вигравали бронзові медалі. Зараз у команди хороші шанси на вихід з групи, бо у її складі найкращий нападник року Роберт Левандовскі.

До речі, збірна Польщі на чемпіонат світу летіла у супроводі винищувачів.

Історія зустрічей

До цього матчу команди вже провели вісім зустрічей і поки що паритет — по три перемоги та дві нічиї.

2017. Польща — Мексика — 0:1

2011. Польща — Мексика – 1:1

2005. Мексика — Польща — 1:1

1989. Мексика — Польща — 3:1

1985. Мексика — Польща — 5:0

1978. Польща — Мексика — 2:1

1973. Мексика — Польща — 1:3

1973. Польща — Мексика — 1:0

Хто фаворит

Аналітики букмекерських контор пропонують зробити ставку на перемогу Мексики з коефіцієнтом – 2,70. Тріумф Польщі та нічия менш ймовірні — коефіцієнти 3,10 та 3,05 відповідно.

Де дивитись

На території України поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції показуватимуть регіональні канали "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а також платформа Megogo.

Стадіон

Матч відбудеться на арені "Стадіон 974" (Доха). Місткість: 40 тисяч глядачів.

Перший у світі стадіон повністю побудований з вантажних контейнерів. 974 – міжнародний телефонний код Катару та кількість контейнерів, використаних для будівництва. Усередині контейнерів буде розміщено торгові точки, туалети та інші об’єкти інфраструктури.

Арена прийме 7 матчів ЧС-2022: 6 на груповому етапі та одну гру 1/8 фіналу. Після чемпіонату світу стадіон розберуть.

Богиня під ліжком, пес-детектив та викрадення у Ріо: це історія Кубка світу з футболу. Доля трофея настільки унікальна, що можна знімати серіал. Цікаво, що переможці мундіалів тепер мають можливість торкнутися Кубка світу лише в день фіналу, а у постійне володіння отримують позолочену бронзову копію.