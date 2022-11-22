Мексика — Польша: онлайн-трансляция матча ЧМ-2022

На поле будет лучший нападающий года

Во вторник, 22 ноября, на чемпионате мира по футболу будет сыгран матч группы С между сборными Мексики и Польши. Поединок состоится в Дохе и начнется в 18:00 по киевскому времени. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Мексика — Польша.

Мексика

Команда уже 17-й раз приехала на чемпионат мира. Ее лучшее достижение — 1/4 финала в 1970 и 1986 годах. Поэтому модели Onlyfans обещали игрокам бесплатную подписку в случае выхода сборной в 1/4 финала.

Польша

Для Польши это будет девятый мундиаль. В 1974 и 1982 года поляки выигрывали бронзовые медали. Сейчас у команды хорошие шансы на выход из группы, ведь в ее составе лучший нападающий года Роберт Левандовски.

Кстати, сборная Польши на чемпионат мира летела в сопровождении истребителей.

История встреч

До этого матча команды уже провели восемь встреч и пока паритет — по три победы и две ничьи.

2017. Польша — Мексика — 0:1

2011. Польша — Мексика — 1:1

2005. Мексика — Польша — 1:1

1989. Мексика — Польша — 3:1

1985. Мексика — Польша — 5:0

1978. Польша — Мексика — 2:1

1973. Мексика — Польша — 1:3

1973. Польша — Мексика — 1:0

Кто фаворит

Аналитики букмекерских контор предлагают сделать ставку на победу Мексики с коэффициентом — 2,70. Триумф Польши и ничья менее вероятны — коэффициенты 3,10 и 3,05 соответственно.

Где смотреть

На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будут показывать региональные каналы "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а также платформа Megogo.

Стадион

Матч состоится на арене "Стадион 974" (Доха). Вместимость: 40 тысяч зрителей.

Первый в мире стадион, полностью построенный из грузовых контейнеров. 974 – международный телефонный код Катара и количество контейнеров, использованных для строительства. Внутри контейнеров разместят торговые точки, туалеты и другие объекты инфраструктуры.

Арена примет 7 матчей ЧМ-2022: 6 на групповом этапе и одну игру 1/8 финала. После чемпионата мира стадион разберут.

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