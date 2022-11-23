Очередной "сухарь" на ЧМ-2022: Марокко и Хорватия расписали мировую

Очередная ничья на чемпионате мира-2022

В среду, 23 ноября, программу матчей чемпионата мира по футболу открывали сборные Марокко и Хорватии.

Игра первого тура в группе F Марокко — Хорватия состоялась в Эль-Хауре на стадионе "Аль-Байт" и завершилась без забитых мячей — 0:0. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Команды провели довольно равный матч и закономерно завершили его вничью. Обе сборные создали несколько классных моментов у ворот друг друга, однако забить сегодня ни хорваты, ни марокканцы не сумели. В другом матче группы F встретятся Бельгия и Канада (игра пройдет 23 ноября, начало — в 21:00 по киевскому времени).

Статистика матча Марокко - Хорватия

Группа F

Видеообзор матча будет доступен здесь позднее.

Добавим, на чемпионате мира в Катаре это уже третий матч без голов. Ранее забитых мячей не забивали Дания и Тунис (0:0), а также Мексика и Польша (0:0), при этом в обеих встречах обе команды создали немало убойных моментов для взятия ворот.

С другими результатами ЧМ-2022 можно ознакомиться у нас на сайте. Также на сайте "Телеграф" доступны турнирные расклады групповой стадии мундиаля.