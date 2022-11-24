Камерунец огорчил родину на ЧМ-2022, но стал героем Швейцарии (видео)

Невероятная история приключилась в матче ЧМ-2022

В четверг, 24 ноября, Швейцария и Камерун провели матч первого тура на чемпионате мира по футболу в Катаре.

Встреча проходила в Аль-Вакре на стадионе "Аль-Джануб" и завершилась минимальной победой швейцарцев со счетом 1:0. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации футбола.

Единственный гол в поединке записал на свой счет Брель Эмболо. На 48-й минуте матча 25-летний нападающий замкнул прострел партнера с правого фланга. Примечательно, что Эмболо родился в Камеруне, позже его семья перебралась во Францию, а затем — в Швейцарию. В 2015 году нападающий дебютировал за национальную сборную этой страны. К слову, Брель не праздновал взятие ворот Камеруна.

Швейцария – Камерун – 1:0

Гол: Эмболо, 48.

Предупреждения: Фэ (36), Эльведи (64), Аканджи (83).

Швейцария: Зоммер, Видмер, Эльведи, Аканджи, Родригес (Джемерт, 90), Шакири (Окафор, 72), Джака, Фройлер, Соу (Фрай, 71), Варгас (Ридер, 81), Эмболо (Сеферович, 72).

Камерун: Онана, Фэ, Нкулу, Кастеллетто, Толо, Замбо-Ангисса, Гвет, Онгла (Ондуа, 68), Шупо-Мотинг (Абубакар, 74), Токо-Экамби (Нкуду, 74), Мбемо (Нгамале, 81).

Статистика матча Швейцария - Камерун

Группа G

Видеообзор встречи:

Видео гола:

Отметим, в другом матче группы G сыграют Бразилия и Сербия. "Телеграф" рассказывал, где посмотреть этот поединок в прямом эфире в Украине, а также делился прогнозом букмекеров на это противостояние.

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