Скандал на ЧМ-2022! Бывший футболист луганской "Зари" играл с российским флагом

Гаэль Ондуа выступает на мундиале за команду Камеруна

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа вышел на поле в матче чемпионата мира в бутсах с изображением флага россии. Это случилось в поединке против Швейцарии.

Гаэль Ондуа родился в Камеруне, с детского возраста жил в России, так как его отец работал в посольстве. В конце декабря 2017 года подписал контракт с украинским клубом "Заря" (Луганск), однако не провел за команду на поле ни минуты.

Сейчас Ондуа выступает за немецкий "Ганновер".

Бутсы Ондуа на ЧМ-2022

Чемпионат мира 2022 года в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. Соперники Швейцарии и Камеруна по группе G Бразилия и Сербия встретятся сегодня, 24 ноября. Начало матча — в 21:00 по киевскому времени. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Бразилия — Сербия.

Напомним, что герой матча Катар — Эквадор поддержал Украину после нападения россии. Эннер Валенсия сфотографировался в футболке "Шахтера".

Ранее мы писали, что эквадорские фанаты придумали новый гимн ЧМ-2022.