Корею спасли штанги: это было самое интересное в матче с Уругваем

Поединок чемпионата мира завершился со счетом — 0:0

Сборные Уругвая и Южной Кореи провели первый матч на чемпионате мира по футболу. В поединке было много борьбы, но мало голевых моментов. Мы провели онлайн-трансляцию встречи Уругвай — Корея.

В первом тайме команды лишь по разу заставили болельщиков схватиться за голову. Сначала на 34-й минуте Ый Джо метров с восьми без опеки запустил мяч выше ворот. А потом на 43-й минуте Диего Годин, после навеса с углового, головой пробил в штангу.

После перерыва на поле остроты не добавилось. И снова зрители увидели лишь один опасный момент. На 89-й минуте Федерико Вальверде попал в штангу. Скучная ничья — 0:0.

Следующий матч на чемпионате мира команды проведут 28 ноября. Корея сыграет с Ганой, а Уругвай — с Португалией.

Напомним, что мы ведем онлайн-трансляцию другого матча этой группы: Португалия — Гана. Кстати, лидер португальской команды Криштиану Роналду стал первым человеком на планете, на которого в Instagram подписалось 500 млн человек.

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