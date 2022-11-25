Англія — США: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022

Британці можуть достроково вийти із групи

У п’ятницю, 25 листопада, на чемпіонаті світу з футболу буде зіграно поєдинок представників групи В. Зустріч другого туру ЧС-2022 розпочнеться о 21:00 за київським часом. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Англія — США.

Англія

У першому поєдинку мундіалю англійці показали дуже результативну гру. Обіграли Іран із тенісним рахунком — 6:2.

США

Американці в першому поєдинку не втримали перемогу над Уельсом — 1:1.

Турнірне становище

Для Англії перемога – це зелене світло на вихід до 1/8 фіналу. Американцям теж потрібно набирати очки, щоб залишитися серед претендентів на плей-офф.

Історія зустрічей

За всю історію команди між собою зіграли 11 матчів! Вісім перемог у Англії, два матчі виграли американці, і ще одна зустріч завершилася внічию.

2018. Англія — США — 3:0

2010. Англія — США — 1:1

2008. Англія — США — 2:0

2005. США — Англія — 1:2

1994. Англія — США — 2:0

1993. США — Англія — 2:0

1985. США — Англія — 0:5

1964. США — Англія — 0:10

1959. США — Англія — 1:8

1953. США — Англія — 3:6

1950. США — Англія — 1:0

Хто фаворит

У букмекерських конторах виставили коефіцієнт на перемогу Англії – 1,58, на нічию – 4,20, на перемогу США – 6,10.

Де дивитись

На території України поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції показуватимуть регіональні канали "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а також платформа Megogo.

Стадіон

Матч відбудеться на арені Аль-Байт (Аль-Хаур). Місткість: 60 тисяч глядачів.

Тут в основу дизайну увійшов бедуїнський намет, який був будинком для кочівників, що жили на березі Перської затоки. Арена символізує зв’язок минулого та майбутнього Катару. Інтер’єри спорткомплексу із суперсучасною начинкою нагадують багатий бедуїнський намет.

"Аль-Байт" стане другим за значимістю стадіоном турніру: тут пройде матч відкриття та ще 9 ігор усіх стадій – до півфіналу. Після завершення мундіалю верхній ярус трибун розберуть і арена вміщатиме лише 32 тисячі глядачів.

Раніше ми писали про унікальне досягнення сина президента Ліберії. Він забив гол за збірну США на ЧС-2022.

Нагадаємо також, що Кріштіану Роналду встановив вічний рекорд чемпіонатів світу у поєдинку проти Гани.