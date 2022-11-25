Новий скандал на ЧС-2022: англійських уболівальників не пустили на стадіон через одяг (відео)

Фанати прийшли на футбол у костюмах лицарів

Уболівальникам складно на чемпіонаті світу у Катарі. Нещодавно фаната збірної Данії не пустили на матч у райдужних шкарпетках. А тепер під бан потрапили гості із Англії.

Як повідомляє Daily Mail, фанатів у костюмах хрестоносців із кольчугами, бутафорними мечами та щитами не пустили на матч Англія — Іран.

Хрестові походи середньовіччя були серією воєн, які християни вели проти мусульман. Тому зображення лицарів та хрестоносців на Близькому Сході можна вважати образою.

Раніше ми писали, що еквадорські фанати вигадали новий гімн ЧС-2022. Уболівальники вимагають дозволити продавати пиво на стадіонах. Алкоголь також під забороною у Катарі. І хоча раніше влада збиралася дозволити пиво на аренах, проте за два дні до старту світової першості під заступництвом ФІФА було запроваджено тотальну заборону на пиво.

До речі, сьогодні англійська збірна проведе другий матч на чемпіонаті світу. Команда достроково може вийти у плей-офф турніру, якщо обіграє американців. Дивіться онлайн-трансляцію матчу Англія — США.