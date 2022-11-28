Вболівальниця влаштувала сексуальну революцію в Катарі (фото, відео)

Івана Кньолл відвідує кожен матч збірної Хорватії у відвертих сукнях

Здавалося, влада Катару знайшли управу на тисячі вболівальників, які приїхали на чемпіонат світу. Такої кількості заборон не було ще на жодному мундіалі.

Наприклад, уболівальників збірної Англії не пустили на матч у костюмах хрестоносців. Був ще випадок із фанатом із Данії, якого змусили зняти шкарпетки через їхній колір. Крім того, на ЧС-2022 сплутали прапор України із символом ЛГБТ. Ну і звісно ж, ФІФА заборонила продавати пиво на стадіонах.

А ось фанатці збірної Хорватії Івана Кньолл закони не написані. У Катарі дівчата повинні поводитися дуже скромно і носити одяг, що закриває більшу частину тіла. Але Івана приходить на стадіон у коротких сукнях із декольте. І її пропускає охорона.

Дівчина відвідала матч другого туру ЧС-2022 Хорватія — Канада та запостила звідти фото та відео.

Уболівальники вже пишуть фанатці, що до кінця чемпіонату світу вона здійснить сексуальну революцію у Катарі.

ЧС-2022 завершиться 18 грудня. У нас на сайті доступні всі результати матчів, а також турнірне становище команд на груповій стадії.